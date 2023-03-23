Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая стала фронтвумен группы KAZKA. Знаменитость прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где спела собственную песню "Свята", от которой была в восторге даже Настя Каменских.

Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Александра рассказала о своем новом релизе "Без кохання". Также звезда опубликовала фотографию, где позирует в свадебной фате.

"Когда я впервые уехала от своего любимого на 2 месяца, это был самый сложный период. Во всех смыслах. Страх войны, тоска по ближайшему человеку, печаль, психологическое давление. Трудно было реализовать себя, быть полезной, жить здесь и сейчас. Мнениями я была с ним в Украине. Знаю, что многие из вас понимают, о чем я. Некоторые не виделись со своими уже почти год", - написала Зарицкая в публикации.

Звезда добавила, что уже в эту пятницу будет презентация песни "Без кохання". Как отметила Александра, это ее голос души, ведь песня очень личная об особенном бескорыстном чувстве, которое испытания только усиляют.

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