Как отметил Евгений Клопотенко, нужно взять привычные продукты и они по его рецепту, смогут смаковать по-другому.

Куриное филе в особенном соусе станет простым и практичным решением для ужина. Особенно если подать его с картофельным пюре и сверху полить подливой, которая останется после тушения куриного мяса. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал на странице в Инстаграм рецепт простого ужина из доступных продуктов.

Как отметил Евгений Клопотенко, нужно взять привычные продукты и они по его рецепту, смогут смаковать по-другому. Вот куриное филе с картофельным пюре – будто так просто и так привычно, но кулинар предложил сделать из них кое-что прекрасное и новое, недорогое и вкусное.

Ингридиенты:

куриное филе - 1-2 шт.

молотая паприка - 1 ч.л.

чеснок - 3 зубчика

йогурт - 200 мл

Для гарнира возьмите:

картофель - 3 штуки

молоко - 100 мл

сливочное масло - 50 г

Как приготовить:

1. Куриное филе нужно нарезать на небольшие кубики, посолить и добавить 1 ч.л молотой паприки. Хорошенько перемешать, чтобы приправа покрыла курочку.

2. Обжарьте мясо с обеих сторон на сковороде с растительным маслом.

3. Когда курочка покроется румяной корочкой – добавьте зубчики измельченного чеснока и йогурт. После этого готовьте еще несколько минут.

4. Очищенный картофель отварите до готовности, растолчите пюре, добавьте молоко и сливочное масло. Посолите по вкусу. Готово. Теперь у вас есть нежное домашнее блюдо на ужин.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

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