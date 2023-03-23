Куриное филе в особенном соусе станет простым и практичным решением для ужина. Особенно если подать его с картофельным пюре и сверху полить подливой, которая останется после тушения куриного мяса. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал на странице в Инстаграм рецепт простого ужина из доступных продуктов.
Как отметил Евгений Клопотенко, нужно взять привычные продукты и они по его рецепту, смогут смаковать по-другому. Вот куриное филе с картофельным пюре – будто так просто и так привычно, но кулинар предложил сделать из них кое-что прекрасное и новое, недорогое и вкусное.
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- куриное филе - 1-2 шт.
- молотая паприка - 1 ч.л.
- чеснок - 3 зубчика
- йогурт - 200 мл
Для гарнира возьмите:
- картофель - 3 штуки
- молоко - 100 мл
- сливочное масло - 50 г
Как приготовить:
1. Куриное филе нужно нарезать на небольшие кубики, посолить и добавить 1 ч.л молотой паприки. Хорошенько перемешать, чтобы приправа покрыла курочку.
2. Обжарьте мясо с обеих сторон на сковороде с растительным маслом.
3. Когда курочка покроется румяной корочкой – добавьте зубчики измельченного чеснока и йогурт. После этого готовьте еще несколько минут.
4. Очищенный картофель отварите до готовности, растолчите пюре, добавьте молоко и сливочное масло. Посолите по вкусу. Готово. Теперь у вас есть нежное домашнее блюдо на ужин.
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