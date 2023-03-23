Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая замужем за Тимуром Хромаевым, от которого родила двоих детей. А после полномасштабного вторжения возлюбленный звезды отправился на фронт защищать Украину. В особенный день Маша решила показать своего супруга и поздравить с днем рождения. Фотографии своего мужа Ефросинина опубликовала в блоге Инстаграм.

"С днем рождения, мой Тимур! Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно…", - написала Ефросинина в публикации.

Подруга Маши Оля Полякова поздавила Тимура в комментариях: "Тимур!!! Пусть Бог Тебя бережет!!!! будь здоров и счастлив!".

Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая Лилию Подкопаеву, Мишу Кацурина, Лесю Никитюк, Надю Дорофееву и других звезд, а также написали комментарии:

"Крепкого здоровья и многая лета. Обнимаю вас";

"Боже упаси, жесть я испугалась!!! Черно-белое фото уже не с тем ассоциируется. Да здравствует сто лет!!!";

"Маша, у меня сердце заколотилось… Будет жить Ваш Тимур до 120 лет! Крепкого здоровья и долголетия! С днем рождения!";

"Я испугалась что он умер с этим черно-белым фото! пока не прочла сообщение".

Напомним, Ефросинина нарвалась на таксиста, который начал ее "клеить"

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