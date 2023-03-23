Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая замужем за Тимуром Хромаевым, от которого родила двоих детей. А после полномасштабного вторжения возлюбленный звезды отправился на фронт защищать Украину. В особенный день Маша решила показать своего супруга и поздравить с днем рождения. Фотографии своего мужа Ефросинина опубликовала в блоге Инстаграм.
"С днем рождения, мой Тимур! Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно…", - написала Ефросинина в публикации.
Подруга Маши Оля Полякова поздавила Тимура в комментариях: "Тимур!!! Пусть Бог Тебя бережет!!!! будь здоров и счастлив!".
Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая Лилию Подкопаеву, Мишу Кацурина, Лесю Никитюк, Надю Дорофееву и других звезд, а также написали комментарии:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Россияне выдыхаются": сделано заявление относительно контрнаступления ВСУ и ситуации в Бахмуте
Большое горе пришло в семью известного нардепа: "Спи спокойно, родной"
"Нас отбросило волной в коридор": очевидец рассказал о первых секундах трагедии в Запорожье
Записку, от которой мурашки по коже, нашли на могиле "Да Винчи": "Навеки присутствующий"
"Крепкого здоровья и многая лета. Обнимаю вас";
"Боже упаси, жесть я испугалась!!! Черно-белое фото уже не с тем ассоциируется. Да здравствует сто лет!!!";
"Маша, у меня сердце заколотилось… Будет жить Ваш Тимур до 120 лет! Крепкого здоровья и долголетия! С днем рождения!";
"Я испугалась что он умер с этим черно-белым фото! пока не прочла сообщение".
Напомним, Ефросинина нарвалась на таксиста, который начал ее "клеить"
Также Politeka сообщала, что Ефросинина пожаловалась, как украинцев "душат" за правду о войне
А еще Politeka писала, что Ефросинина показала подросшего сына от мужа-бизнесмена