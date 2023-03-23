Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения вместе с коллегой Ольгой Мартыновской занялся организацией благотворительных ужинов по всему миру, собирая деньги на помощь Украине.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ярославский показал свой фирменный стиль с усами. Звезда нарезал лук, пока снимали его слезы.

"Когда никто, никто. Никто не читает описания к твоему видео", - написал Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Все, буду читать каждый";

"Не плачь, смотрим, комментируем и любим";

"Вот только не нужно делать такое выражение лица";

"Мне еще никогда так не было смешно с поста где у человека слезы))) сори";

"Переусердствовал! Зачем столько лука! И потом, неужели шеф не знает, что перед тем как резать лук, надо смочить нож водой! Не плачь, мы тебя любим! Честно!";

"Я уже испугалась, что случилось. Чтобы украинцы плакали только когда режут лук".

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