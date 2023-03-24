Жена украинского телеведущего Кристина Решетник вспомнила период, когда она носила своих детей, а также рассказала, хочет ли еще детей.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника решила ответить на вопросы подписчиков и поделилась личными историями. Вопросов у пользователей сети накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. Кристина Решетник ответила на несколько из них в своих Инстаграм-Сториз.

Кристина Решетник вспомнила период, когда она носила своих детей. Как оказалось ей было легко выносить каждого сына. Но все же тяжелый этап также был - он случился во время последних деней всех трех беременностей.

"Все тянет и сложно передвигаться, и дышать трудно, ведь кто-то постоянно бъет ножкой в ребро", - поделилась жена телеведущего Григория Решетника.

При этом она добавила, что каждая беременность для нее стала лучшим временем в жизни. Ощущать, как внутри развивается новая жизнь и двигается ребенок, самое крутое, что Кристина чувствовала в жизни.

Также Кристина Решетник раскрыла, что не против снова забеременеть. Но на этот раз ей очень хочется родить девочку - ведь у нее уже есть трое сыновей.

"Хочется, разбавить мое мужское царство принцессой. Платья, косички. Часто представляю, как класно родить себе подружку. Но, как Бог даст", - добавила она.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.