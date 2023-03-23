Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что последние ракетные удары – это как бы месть россиян за удар по Джанкою, который сильно ударил по их логистике.
Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
По словам эксперта, российские паблики, телеграм-каналы, ресурсы активно пишут, что последние ракетные удары по Украине – это возмездие за Джанкой. Судя по той информации, которая всплывает, отмечает он, в Джанкое нанесен существенный технический урон инфраструктуре.
«Тот факт, что украинские Вооруженный силы достали до такого расстояния, как Джанкой, ставит под угрозу излюбленный логистический маршрут, который россияне хорошо протоптали, захватив так называемый сухопутный коридор. Поэтому для них это весьма неприятная и очень серьезная логистическая уязвимость», - подчеркивает Олег Постернак.
Как объясняет политтехнолог, россия использует ракетный террор для того, чтобы создать своей аудитории картинку «наказания» Украины в виде удара по Одесской области, по жилой инфраструктуре Запорожья в зоне досягаемости ракетных комплексов. Кроме этого, добавляет гость программы, таким образом она пытается показывать, что еще способна мстить, и подавлять желание украинцев действовать в глубь оккупированных территорий.
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