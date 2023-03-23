Украинская блогерка Катя Репяхова, жена Виктора Павлика, показала, как выглядит после пластики, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая стала женой Виктора Павлика. А на днях звезда решилась сделать пластику носа, а перед этим уколола годы. Теперь Катя решила показать, как выглядит, поделившись кадрами в своем блоге. На них Репяхова была уже практически без швов и оставался только пластырь на носу.

Фанаты, включая Виктора Павлика, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сейчас Катя закончит украшать себя и начнет украшать Виктора) ожидаем продолжения перевоплощения";

"все пишут что классно, а вы все уже видели результат? потому что я только перемотан нос .пока результата не вижу, чтобы написать класс";

"Результат суперовый! думаю с носом будет тоже все удачно. Вы молодец и врач профессионал";

"Я за Вас очень рада! Это такое прекрасное чувство когда сделало то о чем мечтало и что мешало нормально себя воспринимать. Пусть ваша жизнь станет еще лучше с новым носиком";

"Это так круто, когда девочки начинают нравиться себе";

"Счастья вам и спокойной жизни! Хорошо что мечты сбываются!!!";

"Ну, и что Вы лишили хейтеров хлеба?)) что им теперь писать?".

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