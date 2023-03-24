Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица, которая на днях показала трейлер своей новой лирической песни. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась фото, где гуляла вместе со своим собакой по кличке Рафик, которого называет еще меценатом.
"Рафик увидел $учку, а вы видите?
P.s. Всем хорошего дня, держимся", - написала Никитюк в публикации.
Фанаты, включая "Холостяка" Михаила Заливако, жену Ирины Сопонару, солиста группы Дзидзьо Михаила Хому, ведущего "Холостяка" Григория Решетника и другие звезды поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Боже, какой ухоженный песик! Ну чисто жених)))";
"Зато на фото есть очень красивая и красивая женщина!!!!";
"Вижу настоящую богиню, не прибедняйся так, Леся";
"Красотка! А чьей это головы тень? Мамы Кэт или племянницы?";
"Рафик супер. Красава!. Леся а ты одна из лучших!!! Уважаю, спасибо тебе";
"Красотка! А чьей это головы тень? Мамы Кэт или племянницы?";
"Ладный пес у ладной женщины";
"Как всегда самая лучшая".
Напомним, Никитюк поделилась трепетными кадрами из Херсона, заинтриговав украинцев
А еще Politeka сообщала, что Никитюк довела украинцев до слез кадрами из прифронтового Харькова
Также Politeka писала, что экс-солистка YUKO раскритиковала Полякову и обидела Лесю Никитюк