Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий, который женат на Кате Осадчей. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно освещает события в своих блогах. Не забывает Юрий и о ТикТок, где в этот раз показал, что какую скрепу украли россияне, поделившись показательным видео.

"Может вы подумали, что балалайку придумали россияне? Вы глубоко ошибаетесь, они ее украли у тюркских народов. Когда Москва была улусом Золотой Орды, был очень популярным музыкальный инструмент домбра. Самим его производить оказалось очень сложно, потому россияне что сделали? Упростили, таким образом появилась балалайка. А вообще слово балала - это из татарского языка значит молодой певец. Поэтому это упрощенная, обрезанная версия домбры. Все, что придумали россияне сами, это жрать блины с лопаты. Вот это по их схеме", - рассказал Горбунов в своем видео.

Фанаты поставили больше сотни лайков и написали комментарии:

"Юра, приветствую. Всего лучшего";

"Они умеют только красть и жить войнами".

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