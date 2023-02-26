Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина, которая стала судьей "Танців з зірками". А недавно знаменитость озвучила главную героиню мультфильма "Мавка. Лесная песня". Не забывает Кухар и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами, А в этот раз Екатерина показала образ Мавки, поделившись кадрами.

"Моя Мавка имела множество воплощений в творчестве, но каждую ее вспоминаю теплом в сердце. С днем рождения, легендарная Леся", - написала Кухар в своем Инстаграм, поздравляя авторку Мавки Лесю Украинку с днём рождения.

Фанаты, включая мужа Александра Стоянова, жену Евгения Кошевого Ксению, а также Лилию Подкопаеву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Твоя Мавка самое красивое перевоплощение!";

"Стильно, не мило, а именно ощутим вкус к образу, нет перебора!!!! Технологии продлевают творческую жизнь и даже могут вдохновлять!!!";

"Класс, так органично и реалистично, такая Мавка заманит любого в лес, и раствориться в первозданной природе";

"Ваша Мавка – идеал чистоты и духовного равновесия, она как прекрасная мечта, весна, любовь!";

"Твоя Мавка самое красивое перевоплощение!".

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" поразила фотографией своей дочери

А еще Politeka сообщала, что Екатерина Кухар поразила кадрами закулисья съемок "Мавка. Лесная песня"

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