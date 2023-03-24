Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строила карьеру в россии, но после полномасштабного вторжения полностью прекратила свою деятельность в стране-агрессоре, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram.
Так, в этот раз звезда выложила видео и представила новый украинский альбом.
В коротком ролике Светлана и ее музыканты запечатлены в просторной комнате с кучей аппаратуры. Звезда стоит по центру, на ней длинное бежевое пальто, распущенные волосы и угрюмы вид. При этом она слегка пританцовывает.
В подписи к публикации Лобода неожиданно на украинском языке представила новый альбом и рассказала, о чем он: "Этот альбом был написан очень легко, несмотря на то, что на душе у меня было очень тяжело. И я еще раз поняла, что из-за музыки можно выразить наиболее невыносимую боль, а она при этом останется светлой и полной надежды. Чтобы оторваться от прошлого, нужно найти новые столбы опоры. А главное – чтобы вы почувствовали мою любовь".
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Пользователи не прошли мимо и принялись комментировать новое видео артистки:
"Очень круто!".
"Уже послушал альбом! Очень крутой!".
"Сердце стучит от ожидания, чувствую, это будет шикарнейший альбом!".
"Мы всегда её чувствуем!".
"Песни на украинском яркие, но я их не понимаю. На русском ничто не цепляет".
"Хочу насладиться вашей музыкой".
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