Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский телеведущий, который ведет авторский проект "Мир наизнанку". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения переквалифицировался в военного корреспондента, снимая о войне в родной стране. Недавно Комаров выпустил фильм к годовщине полномасштабного вторжения, где показал много уникальных кадров с первых дней атаки россиян в прошлом году.

Не забывает Дмитрий и о своей программе "Мир наизнанку", которая в новом сезоне посвящена Колумбии - родине украинского шеф-повара Эктора Хименес-Браво. Комаров поделился новым анонсом в своем блоге в телеграм, где заинтриговал своим походом в шахту за заветным камнем.

"Может случиться, что за минуту у тебя будет миллион долларов", - рассказал в новом выпуске один из местных жителей колумбии.

"Смотрите сегодня - продолжение колумбийского сезона "Мира наизнанку". Будем добывать самые лучшие изумруды в мире. Снят в декабре 2021 года", - написал Дмитрий к анонсу.

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