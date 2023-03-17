Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Мир наизнанку". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения стал военкором и активно освещает войну, подготовив к годовщине вторжения фильм "Год".

Не забывает Дмитрий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Комаров показал соль из легендарного завода.

"Остатки соли из шахт соледару. Таких пачек олько 100 000. С каждой вся прибыль (465 грн) идет на дроны-камикадзе для защиты украинских городов. Успейте купить и помочь украинской армии", - написал Комаров.

"Вспомнил, как мы снимали процесс добычи той самой соли в Соледаре", - написал Дмитрий и поделился ссылкой на фильм.

"Вернем. Отстроим, возобновим. Соль в Соледаре перестали добывать впервые после второй мировой войны. Россия разбомбила Артемсоль, сожгла цеха, уничтожила оборудование, назвав это "освобождением", - написал Комаров и показал еще немного кадров из предприятия.

Украинцы в комментариях под фильмом решили поделится своими ощущениями:

"Кто пришел смотреть после боев в Соледаре!?";

"Впечатляет, разумеется! Место уникальное, в свете сегодняшних событий приобретает мировую известность";

"Из 2023 это видео выглядит, как какое-то послание с того света. Эх, поскорее бы эти ужасные времена закончились...".

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