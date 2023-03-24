Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская блогерка, которая имеет звание Мастера спорта Украины. А несколько лет назад спортсменка пошла на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Девушка победила на проекте, но пара не смогла построить отношения после проекта.

Зато Ульянова стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. Звезда даже признавалась, что сейчас блог ее единственный доход. А в этот раз Даша опубликовала кадры, где показала свои губы.

"Вторая серия, я уже уколола", - написала Даша под скрином.

"Только один вопрос... Почему я не сделала это раньше", - написала на втором сторис Ульянова, демонстрируя результат.

А до этого Даша поделилась своей фотографией, а также рассказом.

"Каждый день, когда я просыпаюсь – в первую очередь я беру телефон в руки и начинаю отвечать вам, моим подписчикам. Если у меня плохое настроение – я могу поделиться этим с вами и всегда! Вот прям всегда получу от вас такую безумную поддержку. Когда у меня хорошее настроение – я делюсь с вами и получаю классный фидбек и благодарность за вдохновение)", - написала Ульянова.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова похвасталась растяжкой в купальнике на отдыхе

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