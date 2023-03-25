Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая с начала полномасштабной войны полностью прекратила свою деятельность в россии и уже выпустила несколько украиноязычных песен, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, а в подписи к публикации откровенно рассказала о значении в ее жизни нового альбома, который она презентовала поклонникам 24 марта.

В коротком ролике Светлана появилась на оживленной улице, сначала она бежит, а потом стоит на пешеходном переходе среди толпы людей. Перед камерой она пояивлась в полностью черном наряде, ее волосы небрежно распущены, а на лице темные очки и отрешенный вид.

В подписи к публикации Лобода написала: "Я очень счастлива, что моя музыкальная история продолжается и мой новый альбом – это самое громкое признание в любви к жизни. Альбом "Made In U" – это мой диалог с судьбой, это попытка осознать свою настоящую жизненную задачу, переосмысление себя через боль и отчаяние, через жажду света сквозь темноту и необъятную гордость за людей, которые до последнего дыхания борются за свое право на жизнь, свободу, честь и достоинство. Я назвала его именно так, чтобы еще раз подчеркнуть – без любви и уважения к своим корням ни одному из нас не иметь крыльев".

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