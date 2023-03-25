Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая была победительницей и главным хореографом проекта "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения уехала а в Европу, где устраивает танцевальные флешмобы в поддержку Украины. Не забывает Алена и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Съездили в новый садик, теперь гуляем. Почему нам срочно понадобился новый детский садик?", - написала Шоптенко на первом сторис.

"Лучшее время сейчас для того, чтобы твоего ребенка почти выгнали из садика. Чужая страна, много работы, новые условия жизни и адаптация малого", - продолжила Шоптенко.

"Почему так произошло? Если в двух словах, то сложно быть активным ребенком, среди других детей, которые говорят не твоим языком, особенно, когда у тебя есть желание со свеми подружиться", - написала Алена на последнем сторис. Также звезда добавила кадры со своей прогулки с сыном, показав настоящую весну.

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