Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова прославилась во время участия в одном из сезонов Холостяка. Девушка не осталась вместе с главным героем, однако запомнилась фанаткам романтического шоу.
Не только изящной растяжкой гимнастки Даше удалось впечатлить публику, но и честным рассказом о своем преображении. Девушка заметно похудела перед шоу, а также сильно величила губы, сменив форму.
И только сейчас, спустя годы, она их решила расколоить и уменьшить. Теперь Ульянова записывает шутливые видео в сети.
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«Вторая серия подъехала 😅 я знаю, вы ждали))» - поделилась Даша.
В сети сразу высказались:
«Ваша мимика и его голос это крутяк; Блин.. это так прикольно, я несколько раз посмотрела; Какая шикарная разница между губами героев!; Вам нужно идти в актрисы!
Даша, Вам в пародисты, актеры! У Вас талант!; ваша мимика и его голос это крутяк; аааа.... на ушко давит».
По словам Даши Ульяновой в Инстаграм, каждый день, когда она просыпается, то в первую очередь берет телефон в руки и начинает отвечать поклонников. Она также рассказывает о своем самочувствии и честно признается, когда в личной жизни происходят сложности.
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