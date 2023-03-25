Известная блогерша, гимнастка и победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Ульянова привлекла внимание неожиданным видео.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова прославилась во время участия в одном из сезонов Холостяка. Девушка не осталась вместе с главным героем, однако запомнилась фанаткам романтического шоу.

Не только изящной растяжкой гимнастки Даше удалось впечатлить публику, но и честным рассказом о своем преображении. Девушка заметно похудела перед шоу, а также сильно величила губы, сменив форму.

И только сейчас, спустя годы, она их решила расколоить и уменьшить. Теперь Ульянова записывает шутливые видео в сети.

«Вторая серия подъехала 😅 я знаю, вы ждали))» - поделилась Даша.

В сети сразу высказались:

«Ваша мимика и его голос это крутяк; Блин.. это так прикольно, я несколько раз посмотрела; Какая шикарная разница между губами героев!; Вам нужно идти в актрисы!

Даша, Вам в пародисты, актеры! У Вас талант!; ваша мимика и его голос это крутяк; аааа.... на ушко давит».

По словам Даши Ульяновой в Инстаграм, каждый день, когда она просыпается, то в первую очередь берет телефон в руки и начинает отвечать поклонников. Она также рассказывает о своем самочувствии и честно признается, когда в личной жизни происходят сложности.

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