Недавно Мишина призналась, как именно она сбросила девять кг, теперь после "трансформации" она всячески напоминает об этом. По словам артистки в Инстаграм, не только комплименты можно увидеть в ее адрес, но ее это не задевает.
По словам Мишиной, после первых фото "до и после" преображения, ей надо было сразу начать с того, что данный период является одним из самых важных, трансформационных, глубоких и ключевых в его жизни. В течение этого периода произошло полное переосмысление личности, реорганизация образа жизни и смысловых устремлений.
Мишина подметила, что была заинтересована в преображении, чтобы быть увереннее и наконец-то довольной собой. В Стори она добавила - тренировки не прекращаются, несмотря на хейт, она идет вперед.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Хотели нажиться на помощи защитникам: полицейские потребовали деньги у благотворителей, фото
Выживших придется отпустить: Пригожин собирается покинуть Украину, ему "закрыли кран"
"Пусть земля будет пухом": погиб знаменитый танцор и чемпион Украины
Кара настигла Оксану Марченко: в СБУ сообщили новые подробности
Также в Instagram артистка ответила тем, кто считает, что она потеряла свою женственность:
Актриса подчеркнула, что настоящая женственность не ограничивается только физическими чертами. По ее словам, женственность – внутреннее состояние женщины, отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.