Актриса, победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, не смотря на хейт, свою работу в зале.

Недавно Мишина призналась, как именно она сбросила девять кг, теперь после "трансформации" она всячески напоминает об этом. По словам артистки в Инстаграм, не только комплименты можно увидеть в ее адрес, но ее это не задевает.

По словам Мишиной, после первых фото "до и после" преображения, ей надо было сразу начать с того, что данный период является одним из самых важных, трансформационных, глубоких и ключевых в его жизни. В течение этого периода произошло полное переосмысление личности, реорганизация образа жизни и смысловых устремлений.

Мишина подметила, что была заинтересована в преображении, чтобы быть увереннее и наконец-то довольной собой. В Стори она добавила - тренировки не прекращаются, несмотря на хейт, она идет вперед.

Также в Instagram артистка ответила тем, кто считает, что она потеряла свою женственность:

Актриса подчеркнула, что настоящая женственность не ограничивается только физическими чертами. По ее словам, женственность – внутреннее состояние женщины, отзывчивость, терпимость, эмпатия и умение слушать.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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