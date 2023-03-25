Настя Каменских на фоне слухов о размолвке с Потапом и его скандалами в творчестве решила и сама отметиться выходом нового видео.

Отношения Насти и Потапа продолжают обсужадть в сети, а сама артистка игнорирует все вопросы об этом и семье. Вместо этого Каменских старается больше рассказать о творчестве, но избегает вопросов о прошлом.

«Процесс съемки видео на песню "Душа". Песни, которая для всей нашей команды стала особенной. Ибо те смыслы, которые мы вкладывали, отражают чувства, которые бушуют внутри каждого из нас и, я уверена, многих украинцев.

Ведь почти каждый украинец сейчас внутри желает снова возродить мирную жизнь на своей земле и воссоединиться со своими близкими. Верю, что так все и будет!»- написала Каменских.

В сети принялись рассуждать:

«Очень крутая работа, песня на повторе; Ты невероятная! Обожаю тебя; очень классно увидеть немного бекстейджа; Вау, сколько атрибутов, сколько деталей, это так фантастически;

Настя, как-то ты постарела, что ли; Все будет хорошо! Не цепляйте эти кресты на куклы. С крестами это обрядовая кукла; Я плакала, когда тебя увидела, странно изменилась».

Также чуть ранее Каменских Настя похвасталась украшением.

"Любовь к родной земле, вера в победу, справедливость и безграничная благодарность нашим отважным защитникам — вдохновляют идти смелыми шагами к мирному будущему, которое мы изо всех сил строим вместе", - написала Каменских под фото.

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