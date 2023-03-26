СВетлана Лобода вызваал много шума вокруг себя и ее последнего интервью Рамине Эсхакзай. В нем она ответила на большое количество личных вопросов и даже смогла впечатлить откровениями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Призналась Лобода во время беседы, зачем ей на самом деле надо быть в Украине и почему она заняла такую позицию. Ни хейт, ни критика творчества и личной жизни ее не остановили. Артистка намеренно выбрала свой первый дом.
«Я люблю свою землю. Я же говорила: моя семья для меня – это самое важное. Я хочу быть частью этой жизни, этой страны, моей страны тогда, когда ей очень тяжело. Эти времена… их надо пережить. И пережить их надо вместе. Я хочу быть тут, хочу помогать и быть полезной» - поделилась Светлана.
Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич высказался о Светлане Лободе и ее последнем интервью Рамине Эсхакзай.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Некоторые украинцы не получат ежегодные выплаты в мае: что будет вместо этого
Снеговой покров будет до 17 см: сильное похолодание надвигается в Украину, дата
Женщина страшным способом отомстила бывшим: появились подробности трагедии на Киевщине и оперативные кадры
Беларусь наносит огромные убытки Украине, - эксперт
"Я буду откровенным, я не знаю, как сложились бы наши отношения после 24 февраля, если бы Лобода не выступила против войны. Но в первый день войны мы были на связи, и я был уверен в том, что она не станет одной из тех, кто сейчас в россии продолжает делать вид, что мы вне политики. Поэтому не очень понимаю хейт.", – заявил Анатолий Анатолич.
Напомним, "Каждый раз, как впервые": фаворитка Вакарчука Соловий показала атмосферу своих концертов.
Как сообщала Politeka, "Уверенная в себе женщина": Ребрик в разноцветном пальто показала, как наслаждается первым весенним теплом.
Также Politeka писала, что "Ваши глаза печальные": Квиткова после разрыва с Добрыниным устроила пафосную фотосессию.