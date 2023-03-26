СВетлана Лобода вызваал много шума вокруг себя и ее последнего интервью Рамине Эсхакзай. В нем она ответила на большое количество личных вопросов и даже смогла впечатлить откровениями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Призналась Лобода во время беседы, зачем ей на самом деле надо быть в Украине и почему она заняла такую позицию. Ни хейт, ни критика творчества и личной жизни ее не остановили. Артистка намеренно выбрала свой первый дом.

«Я люблю свою землю. Я же говорила: моя семья для меня – это самое важное. Я хочу быть частью этой жизни, этой страны, моей страны тогда, когда ей очень тяжело. Эти времена… их надо пережить. И пережить их надо вместе. Я хочу быть тут, хочу помогать и быть полезной» - поделилась Светлана.

Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич высказался о Светлане Лободе и ее последнем интервью Рамине Эсхакзай.

"Я буду откровенным, я не знаю, как сложились бы наши отношения после 24 февраля, если бы Лобода не выступила против войны. Но в первый день войны мы были на связи, и я был уверен в том, что она не станет одной из тех, кто сейчас в россии продолжает делать вид, что мы вне политики. Поэтому не очень понимаю хейт.", – заявил Анатолий Анатолич.

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