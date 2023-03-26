Светлана решила рассказать, как после всего пережитого теперь относится к коллегами из рф, тем самым "хорошим русским":

«Знаете, на данный момент в Украине проживает около 150 тысяч русского происхождения украинцев. И с этим нашему государству еще придется разбираться, я думаю. К примеру, недавно в Одессу приезжал Дима Быков, русский. И вот его впустили, ему дали разрешение. Был и Чичваркин, который гулял по Киеву. Ему тоже дали визу.

Я так понимаю, сейчас государство в каком-то личном порядке будет выдавать разрешения такие. Не вижу плохого, я смотрю поступки в первую очередь, поступки человека. Вообще, это не нам судить сейчас о них, это государство будет решать – пускать их сюда или нет» - призналась Лобода.

Призналась Лобода во время беседы, зачем ей на самом деле надо быть в Украине и почему она заняла такую позицию.

«Я люблю свою землю. Я же говорила: моя семья для меня – это самое важное. Я хочу быть частью этой жизни, этой страны, моей страны тогда, когда ей очень тяжело. Эти времена… их надо пережить. И пережить их надо вместе. Я хочу быть тут, хочу помогать и быть полезной» - поделилась Светлана.

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