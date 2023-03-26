Лорак цинично заявила, якобы различные СМИ некоторое время тиражируют фейковые обвинения и клевету в мой адрес, пытаясь повлиять на общественное мнение.

Стоит напомнить, что в российском Краснодаре отменили концерт певицы Ани Лорак. Именно из-за этого Лорак решила оправдать свое молчание и обвинила во всех бедах Украинское правительство.

«Как вы знаете, я — украинская певица, и я горжусь своим наследием и культурой. Я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет. Однако, с начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов.

В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране» - заявила Лорак, чтобы хоть как-то оправдать свое молчание.

Она добавила, что ее «прижали к стене» в стране и именно поэтому она якобы сбежала.

Она также заявляет, что не поддерживает никакие формы насилия и гибель людей в результате конфликтов разбивает ей сердце.

Лорак отрицает обвинения оказывать военную помощь, так как она может помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занимается всю свою жизнь. Однако неловкость ситуации в том, что свои заявления Лорак делает только после того, как ей отказали в одном из концертов в рф.

Попытки оправдать себя выглядели довольно нелепо для пользователей сети.

Ани Лорак с октября прошлого года находится под санкциями СНБО. Артистка с начала полномасштабного нападения России на Украину не говорит о своей позиции по поводу войны.

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