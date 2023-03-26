Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие украинцы, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялся популяризацией украинской кухни в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда репостнул свой твит в блоге.
"ВСУ, я вас люблю", - написал лаконично Клопотенко в публикации.
Фанаты, включая олимпийскую призерку Анну Ризатдинову, поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:
"Я тоже их люблю, что я пропустила?";
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"Евгению, вы просто. Такой непосредственный, веселый и столь креативный!!! Увлекаюсь";
"Меня одну раздражает, что все так зациклились на ЗСУ? Ребята, конечно наши герои, но нас что, только они спасают? Сегодня, к примеру день НГУ. Они так же воюют, но о них все молчат. Не красиво";
"Это ведь не просто так? Что я проспала?";
"Сегодня день Нацгвардии";
"С каким блюдом вы ассоциируете себя?";
"И я люблю, сильно-сильно".
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт божественной картошечки с соусом
Также Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт блюда из пшена, который передавался из поколения в поколения
А еще Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт традиционного украинского супа "калатуша"