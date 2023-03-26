Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". Знаменитость, как и другие украинцы, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения занялся популяризацией украинской кухни в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда репостнул свой твит в блоге.

"ВСУ, я вас люблю", - написал лаконично Клопотенко в публикации.

Фанаты, включая олимпийскую призерку Анну Ризатдинову, поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Я тоже их люблю, что я пропустила?";

"Евгению, вы просто. Такой непосредственный, веселый и столь креативный!!! Увлекаюсь";

"Меня одну раздражает, что все так зациклились на ЗСУ? Ребята, конечно наши герои, но нас что, только они спасают? Сегодня, к примеру день НГУ. Они так же воюют, но о них все молчат. Не красиво";

"Это ведь не просто так? Что я проспала?";

"Сегодня день Нацгвардии";

"С каким блюдом вы ассоциируете себя?";

"И я люблю, сильно-сильно".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт божественной картошечки с соусом

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