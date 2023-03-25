Пшено обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению излишков жира. Кроме того, пшено способно выводить из организма токсины и антибиотики.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт украинской каши из пшена, которую величают "Зозуля". Чтобы точно сохранить этот уникальный рецепт, его занесли в объекты нематериального культурного наследия Украины.

Как рассказал Евгений Клопотенко, в селе Дашковцы Винницкой области уже три поколения готовят невероятно вкусную кашу под названием "Зозуля", которую долго томят в печи, чтобы достичь того самого, уникального вкуса.

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  • 350 г пшена
  • 1 л молока 2,5%
  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • 100 г мака
  • 200 г сливочного масла 82,5%
  • щепотка соли

Как приготовить:

1. Залейте кипятком мак и дайте ему постоять час.

2. Тем временем залейте пшено на 20 минут. После этого слейте воду и хорошенько помойте. Пересыпте крупу в каструлю и залейте молоком. Доведите до кипения, периодически помешивая, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 15-20 минут. Следите, чтобы крупинки не разварились.

3. Слейте воду из мака и обсушите. После этого добавте его к каше.

4. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром. После этого добавте смесь в каструлю с кашей и перемешайте. Потом добавте половину сливочного масла. Размешайте снова, накройте крышкой. Варите еще 20 минут на маленьком вогне.

5. В конце приготовления добавте остатки масла и снова перемешайте.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.