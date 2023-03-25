Пшено обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению излишков жира. Кроме того, пшено способно выводить из организма токсины и антибиотики.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт украинской каши из пшена, которую величают "Зозуля". Чтобы точно сохранить этот уникальный рецепт, его занесли в объекты нематериального культурного наследия Украины.
Как рассказал Евгений Клопотенко, в селе Дашковцы Винницкой области уже три поколения готовят невероятно вкусную кашу под названием "Зозуля", которую долго томят в печи, чтобы достичь того самого, уникального вкуса.
Ингридиенты:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о..."
"300 лет нельзя будет использовать земли": бестолковость россиян может ударить по Кубани
Склады вспыхнули под Ростовом, огонь быстро распространяется: первые кадры и детали
Некоторые украинцы не получат ежегодные выплаты в мае: что будет вместо этого
- 350 г пшена
- 1 л молока 2,5%
- 2 яйца
- 150 г сахара
- 100 г мака
- 200 г сливочного масла 82,5%
- щепотка соли
Как приготовить:
1. Залейте кипятком мак и дайте ему постоять час.
2. Тем временем залейте пшено на 20 минут. После этого слейте воду и хорошенько помойте. Пересыпте крупу в каструлю и залейте молоком. Доведите до кипения, периодически помешивая, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 15-20 минут. Следите, чтобы крупинки не разварились.
3. Слейте воду из мака и обсушите. После этого добавте его к каше.
4. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром. После этого добавте смесь в каструлю с кашей и перемешайте. Потом добавте половину сливочного масла. Размешайте снова, накройте крышкой. Варите еще 20 минут на маленьком вогне.
5. В конце приготовления добавте остатки масла и снова перемешайте.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.