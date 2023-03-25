Как рассказал Евгений Клопотенко, в селе Дашковцы Винницкой области уже три поколения готовят невероятно вкусную кашу под названием "Зозуля".

Пшено обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению излишков жира. Кроме того, пшено способно выводить из организма токсины и антибиотики.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт украинской каши из пшена, которую величают "Зозуля". Чтобы точно сохранить этот уникальный рецепт, его занесли в объекты нематериального культурного наследия Украины.

Как рассказал Евгений Клопотенко, в селе Дашковцы Винницкой области уже три поколения готовят невероятно вкусную кашу под названием "Зозуля", которую долго томят в печи, чтобы достичь того самого, уникального вкуса.

Ингридиенты:

350 г пшена

1 л молока 2,5%

2 яйца

150 г сахара

100 г мака

200 г сливочного масла 82,5%

щепотка соли

Как приготовить:

1. Залейте кипятком мак и дайте ему постоять час.

2. Тем временем залейте пшено на 20 минут. После этого слейте воду и хорошенько помойте. Пересыпте крупу в каструлю и залейте молоком. Доведите до кипения, периодически помешивая, а затем убавьте огонь до среднего. Варить 15-20 минут. Следите, чтобы крупинки не разварились.

3. Слейте воду из мака и обсушите. После этого добавте его к каше.

4. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром. После этого добавте смесь в каструлю с кашей и перемешайте. Потом добавте половину сливочного масла. Размешайте снова, накройте крышкой. Варите еще 20 минут на маленьком вогне.

5. В конце приготовления добавте остатки масла и снова перемешайте.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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