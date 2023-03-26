В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную картошку с соусом.

"Это божественно. Да, я начал со спойлера, вы все правильно поняли. Нет сил тянуть интригу, потому что у меня здесь блюдо, которое просто кричит своим вкусом и видом, что пришла весна. Бейби-картошечка с зеленью. И не просто с зеленью, а с мятой. Ничего не спрашивайте, просто попробуйте это сочетание и все поймете", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

мелкий картофель

зеленый лук

мята

сметана

горчица зернистая

"Возьмите маленький картофель, отварите его 25-30 минут. Измельчите зеленый лук и мяту, смешайте со сметаной и зернистой горчицей. Окунайте картофель в этот соус и наслаждайтесь. По пропорциям - ориентируйтесь на свой вкус, ведь это весеннее блюдо, здесь главное вдохновение", - объяснил Евгений Клопотенко.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"в Италии не могла найти укроп, итальянка посоветовала попробовать заменить мятой! Действительно добавляет классную ноту!💚";

"О, у меня как раз она дома есть. Надо так приготовить. Обычно я ее запекаю целой в кожуре со специями, иногда еще с морковью, чесноком в микроволновке 🔥";

"искренне спасибо. Зеленый лучок в горшке уже пророс, поэтому идем готовить!".

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.