Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, актриса театра и кино, а также Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. Также артистка участвовала на "Танцях з зірками", где танцевала с Андреем Диким, с которым заняла второе место. После проекта пара в итоге женилась, но танцор по сей день не может смириться с проигрышем на проекте. У звездной пары есть двое дочерей - Полина и Диана, которые радуют уже своими талантами.

Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поделится кадрами со своего роскошного двора при загородном доме.

"Такое с утра чистое небо было. Такое пение птиц. Невозможно надышаться", - написала Лилия.

А до этого звезда поделилась кадрами из Одессы, впечатляя видом. Звезда записала видео, демонстрируя уже весеннюю погоду у моря.

"Люблю Одессу!

Весеннюю, когда запах моря словно касается лица. Когда оно так пахнет! Везде, где бы ты ни был!

Люблю Одессу - с ее противотанковыми ежами, с мешками, оберегающими достопримечательности. Во всем этом – нет, не в***йна: забота", - написала артистка.

Напомним, Ребрик в разноцветном пальто показала, как наслаждается первым весенним теплом

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