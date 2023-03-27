На своей странице в Телеграмм-канале Тины Кароль было опубликовано подборку из нескольких новых фото. На них артистка была запечатлена в белой футболке с изображением украинского флага и популярной фразой, символизирующей непокорность украинцев в борьбе против оккупантов: "Доброго вечора, ми з України" ("Добрый вечер, мы с Украины").

Футболка была завязана в узел на животе. Верх Тина сочетала с светлыми шортами с принтом, а волосы были распущены, на лице был легкий макияж. Артистка загадочно улыбалась в камеру. Многие были заинтересованы, ведь артистка долго не выходила на связь:

«Кто же фотографировал это чудо?; Красавица😍; Хорошенькая какая; Сама на таймер, лайфхак; Слишком красивая;

Просыпаться и видеть такую красоту, что может быть лучше; Нашлась пропажа 😄😍 какая красотка❤️; Умопомрачительна; Красавица; Ооо, Тина нашлась))))) Долго искала то, что меня вдохновляет... и вот нашла 🥰 это Тина».

Популярная певица Тина Кароль каждый день показывает в Инстаграм кадры из своей жизни и рассказывает о концертах. Артистка не остается в Украине, постоянно выступая за границей.

При этом Тина Кароль не рассказывает о себе ничего личного и не объясняет, почему предпочитает продолжать жить за границей. В Киеве Кароль появляется редко, но чтобы поддерживать популярность среди фанатов, она начала делиться новыми фото, а иногда и целыми подборками.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.