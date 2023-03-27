Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом, который отлично подойдет и к посту, и к праздничному столу.

В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный грузинский салат с ореховым соусом.

"Легкий, очень простой и вкусный салат из доступных ингредиентов подойдет к рыбе, птице, мясу... 🥗 И не только для праздничного стола😉", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

5 шт. помидоров

5 шт. огурцов

кинза

петрушка

50 г обжаренных грецких орехов

1 ч. л. уксуса

соль по вкусу

2 зубчика чеснока

1 шт. красного лука

перец чили (по вкусу)

30 мл растительного масла

30 мл воды

Чтобы приготовить заправку, соедините воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и пробейте все блендером до состояния пасты.

Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Огурцы также почистите от кожуры. Нарежьте огурцы и помидоры кусочками среднего размера. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Измельчите петрушку и кинзу. Мелко нарежьте 1/3 часть острого перца.

Соедините все ингредиенты, добавьте заправку, посолите по вкусу, перемешайте – и готово, можно смаковать.

Поклонники звезды "Мастер Шеф" оценили рецепт:

"Интересное сочетание! Будем пробовать 😍";

"Спасибо за рецепт! Соус-супер! Получился вкусный салат))";

"Вкусный салат, стали делать на ужин через день. Теперь у меня часто на столе".

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