В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный грузинский салат с ореховым соусом.
"Легкий, очень простой и вкусный салат из доступных ингредиентов подойдет к рыбе, птице, мясу... 🥗 И не только для праздничного стола😉", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 5 шт. помидоров
- 5 шт. огурцов
- кинза
- петрушка
- 50 г обжаренных грецких орехов
- 1 ч. л. уксуса
- соль по вкусу
- 2 зубчика чеснока
- 1 шт. красного лука
- перец чили (по вкусу)
- 30 мл растительного масла
- 30 мл воды
Чтобы приготовить заправку, соедините воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и пробейте все блендером до состояния пасты.
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Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Огурцы также почистите от кожуры. Нарежьте огурцы и помидоры кусочками среднего размера. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Измельчите петрушку и кинзу. Мелко нарежьте 1/3 часть острого перца.
Соедините все ингредиенты, добавьте заправку, посолите по вкусу, перемешайте – и готово, можно смаковать.
Поклонники звезды "Мастер Шеф" оценили рецепт:
"Интересное сочетание! Будем пробовать 😍";
"Спасибо за рецепт! Соус-супер! Получился вкусный салат))";
"Вкусный салат, стали делать на ужин через день. Теперь у меня часто на столе".
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
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