В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусный грузинский салат с ореховым соусом.

"Легкий, очень простой и вкусный салат из доступных ингредиентов подойдет к рыбе, птице, мясу... 🥗 И не только для праздничного стола😉", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 5 шт. помидоров
  • 5 шт. огурцов
  • кинза
  • петрушка
  • 50 г обжаренных грецких орехов
  • 1 ч. л. уксуса
  • соль по вкусу
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 шт. красного лука
  • перец чили (по вкусу)
  • 30 мл растительного масла
  • 30 мл воды

Чтобы приготовить заправку, соедините воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и пробейте все блендером до состояния пасты.

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Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Огурцы также почистите от кожуры. Нарежьте огурцы и помидоры кусочками среднего размера. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Измельчите петрушку и кинзу. Мелко нарежьте 1/3 часть острого перца.

Соедините все ингредиенты, добавьте заправку, посолите по вкусу, перемешайте – и готово, можно смаковать.

Поклонники звезды "Мастер Шеф" оценили рецепт:

"Интересное сочетание! Будем пробовать 😍";

"Спасибо за рецепт! Соус-супер! Получился вкусный салат))";

"Вкусный салат, стали делать на ужин через день. Теперь у меня часто на столе".

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.