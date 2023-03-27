Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны снимала программу "Світське життя", а уже после запустила свой проект по поиску пропавших людей, поделилась в своем Instagram новыми фото и своими переживаниями. По словам телезвезды, в эти дни год назад, оккупанты были в нескольких десятках километров от центра Киева, а о войне уже говорили во всем мире.

Так, на одной фотографий Катя запечатлена в интересной локации, она стоит на ступеньках и, сложив руки на груди, весело позирует фотографу. Перед камерой телеведущая появилась в стильном образе – на ней темная юбка средней длины, светлый полосатый свитер и белый пиджак, который она накинула на плечи, при этом на ее ногах модные белые ботинки. Волосы Кати аккуратно собраны, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Мое весеннее воскресенье. Мой город. Сегодня особенно остро почувствовала ужас от того, что у нас пытаются все это отобрать, наши встречи с друзьями, наши дома, наше спокойствие, нашу весну… Сегодня вспомнила, как год назад в эти дни враг стоял в нескольких десятках километров от центра Киева. А о том ужасе, что там происходил, сейчас знает весь мир. Остро ощущается в такие дни, что мы будем делать еще больше ради Победы! А теперь спокойной ночи. Завтра новая неделя работы на Победу. Как прошли ваши выходные?".

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