Популярная украинская певица, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в сюжете программы "ЖВЛ" рассказала, что всегда мечтала быть причастной к Евровидению, и у нее это удалось.

Так, сначала украинцы выбрали звезду быть судьей Национального обора на "Евровидение", а затем ее утвердили одной из ведущих конкурса в Ливерпуле. По словам Юлии, она изначально "закидывала удочки" к украинским продюсерам конкурса, и это сработало – ее пригласили на кастинг. Все это длилось несколько месяцев и держалось в тайне.

"Знали мои родители, менеджер. Это была большая тайна. Были сначала несколько зум-кастингов, общение с продюсерами. Потом меня пригласили в Лондон на телевизионный кастинг. То есть это все происходило несколько месяцев, потом было несколько месяцев молчания, и я уже в принципе не ожидала, что будет ответ "да", - рассказала Санина.

По словам артистки, сейчас она усиленно изучает английский язык, чтобы достойно представить Украину на международной арене. Полезным опытом в этом смысле стало ее выступление на британском телевидении, где она общалась с ведущими и показала достойный уровень знания языка.

"Я хочу звучать не хуже своих соведущих. Занимаюсь каждый божий день – или сама, или с учителями", - подчеркнула Санина.

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