Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая на днях презентовала новый украинский альбом и дала откровенное интервью о своей проукраинской позиции, поделилась в своем Instagram кадрами с прогулки в Киеве. Как известно, сейчас артистка и ее семья живет в Латвии, однако она в очередной раз наведалась в Украину.

На новых фотографиях Светлана запечатлена на лицах Киева и наслаждается выпечкой из "Киевской перепички". По словам артистки, в студенчестве она баловала себя этой выпечкой после сдачи экзаменов. Перед камерой звезда пояивлась в черном наряде, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Также артистка показала кадры, как позировала для фото с поклонниками в форме.

В подписи к публикации Лобода написала: "Студенткой я угощала себя легендарной киевской лепешкой после успешно сданных экзаменов… Сегодня – отличный случай не менять традиций. Родное должно оставаться вечным. А что напоминает вам беспечные времена?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Светлана, такие красивые фото, восхищаюсь тобой. Песни невероятные и сильные поступки. Очень рада, что ты с нами".

"Приятно смотреть".

"Какая вы красивая. И как вам идет такая прекрасная и беззаботная улыбка".

"Спасибо, что поддержку Украины".

"Лайк за мощный украинский язык".

"Какая красота. Благодарю за фото".

"Света, посмотрела ваше интервью с Раминой. Очень понравилось – вы там настоящая, и это супер круто. Вы меня поразили, так держать!".

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