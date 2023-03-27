В афише концертов на россии Лорак назвала себя также самой титулованной певицей Украины, это окончательно разозлило украинцев.

Как известно, еще вчера Лорак цинично заявила, якобы различные СМИ некоторое время тиражируют фейковые обвинения и клевету в ее сторону, пытаясь повлиять на общественное мнение. Высказаться ранее скрывавшаяся Лорак решила лишь после того, как ее концерт отменили в рф (чтобы узнать детальнее, доскролльте страницу до конца).

Ольга Сумская в интервью рассказала, что свои награды хранит с честью и очень рада удостоится таких почестей: "Но забрать такие награды - это унизить артиста, серьезный шаг" - посчитала Ольга. Отметим, недавно разгорелся скандал вокруг таких наград.

В афише концертов на россии Лорак назвала себя также самой титулованной певицей Украины. Это возмутило многих украинцев. Артистка до сих пор носит статус Народной артистки страны только потому, что еще нет законной процедуры снятия титула.

Впрочем, поправки в закон уже поданы, ждать осталось недолго – многие статусы бежавших звезд будут пересмотрены.

Стоит напомнить, что в российском Краснодаре отменили концерт певицы Ани Лорак. Именно из-за этого Лорак решила оправдать свое молчание и обвинила во всех бедах Украинское правительство.

Она добавила, что ее «прижали к стене» в стране и именно поэтому она якобы сбежала.

Она также заявляет, что не поддерживает никакие формы насилия и гибель людей в результате конфликтов разбивает ей сердце. Но при этом верит, что страны подружатся и вспомнила о гармонии.

Напомним, Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.

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