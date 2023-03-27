Глава Кремля не смог добиться желаемого результата и договориться с Китаем об условиях двустороннего партнерства, которые были бы выгодны для него.

Китай будет использовать ситуацию для того, чтобы максимально закрепить свою позицию в восточном полушарии. Ко всему прочему, рф оказалась разменной монетой между США и Китаем. Такое мнение в интервью для Politeka Online высказал политолог Виктор Небоженко и раскрыл, что на это указывает.

Он отметил, что глава Кремля не смог добиться желаемого результата и договориться об условиях двустороннего партнерства, которые были бы выгодны для него. Китай же уже давно все решил с США.

"Главная проблема Китая и США - сразу после двадцатого съезда Си Цзиньпин заявил о двухполярном мире. Россия сразу же подняла руку: "наверное речь идет о нас". Но китайцы сказали в ответ: "нет, вы плохая невеста, а речь идет о США". Поймите, нельзя подписать документы о сотрудничестве с США и не подписать документ о какой-то сделке, за счет россии", - утверждает Виктор Небоженко.

Политолог также пояснил, что не трудно догадаться, в чем состояла сделка между США и Китаем.

"Сделка была о россии, у меня нет в этом сомнений. Россия - разменная монета между США и Китаем. Идет сейчас активное объяснение, если вы берете часть Сибири, то нам оставляете Байкал. Либо мы не трогаем руками россию 20 лет, но только на этот срок. А Китай говорит, делайте, что хотите с рф, но не меняйте баланс сил", - подытожил Виктор Небоженко.

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