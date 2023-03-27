Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоу-мен, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения отправился в тероборону защищать Родину. Звезда признавался, что ему прилошь приложить много усилий, чтобы его взяли служить в полиции, где он был некоторое время в начале вторжения. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Наснился сегодня вещий сон", - написал в публикации Остапчук и показал карту деокупированой Украины.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Евгения Кота, и написали тысячи комментарии:

"Так что Владимир - обновляйте свою концертную программу, готовьтесь выступать в украинском Крыму ;))))";

"Судя по карте со сна последний бой будет под Купянском";

"Нужно и себе сегодня что-нибудь на сныть, а может все вместе, потому что мечты сбываются";

"Правый берег Днепра возле Херсона зарисован не тем цветом!";

"а почему это чужое? Сочи это Грузия, Новороссийск - Украина";

"Все побережье Черного моря до Грузии!!!".

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