Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой, несмотря на разницу в 28 лет. Молодая жена звезды недавно сделала себе губы, а на днях решилась на операцию носа. После этого Репяхова пропадала на пару дней, а теперь решила показать себя в сторис.

"Была эти два дня дома. Никуда не выходила. Занималась домашними делами", - написала Катя и продемонстрировала себя с синяками под глазами и пластырем на носу.

"Завтра еду снимать гипс. Впервые увижу свой нос, очень волнуюсь", - продолжила звезда.

"Не сказала главную вещь) Со вчера я без обеспыливающих. Только продолжаю пользоваться сосудосуживающими каплями 2-3 раза в сутки. Без них сама не дышу. А также запахов почти не чувствую по сей день", - отметила Репяхова.

А до этого звезда поделилась кадрами, как проходила подготовка к операции на носу, а также само хирургическое вмешательство.

"Теперь я под впечатлением. Чувствую абсолютное счастье. Реабилитация по сравнению с ощущением счастья – это ничего. Просто вам безгранично благодарна", - написала Репяхова под видео в своем блоге.

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