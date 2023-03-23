22 марта оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. 2 из 6 ракет, выпущенных по городу, попали в девятиэтажку. В результате атаки 32 пострадавших. Украинская танцовщица Илона Гвоздева победительница "Танців з зірками" эмоционально отреагировала на это и написала пост в Инстаграм.
Удары наносились с временно оккупированных территорий Запорожской области. Раздалось более 8 взрывов в первой половине дня по городу Запорожье.
Илона Гвоздева отметила, что мир не должне забыть о том, что в Украине происходит война, а россия убивает украинцев.
"Снова жилой дом, снова дети и невинные люди. Сколько еще будет происходить в нашей стране, Господи остановите это! Все страны мира должны видеть, как решители уничтожают нашу нацию. Неужели нет силы и власти на планете Земля, которая бы остановила этот ужас!", - рассказала победительница "Танців з зірками".
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В связи с этим, Илона Гвоздева обратилась к украинцам, у которых есть знакомые и друзья за границей.
"Я умоляю вас, все, кто уехал за границу, не молчите, распространяйте информацию, собирайте людей на площадях, говорите о войне в Украине. Каждый должен видеть и слышать нас украинцев", - дополнила танцовщица.
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.
Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.