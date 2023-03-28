Известная певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина продолжает не только готовится к участию в музыкальном конкурсе в качестве соведущей, не забывает она и о своих концертах. В этот раз кадры на фан-страницу получили много внимания.

Артистки исполнили легендарную совместную песню "Вільна", которая во время войны приобрела новый смысл. Для выступления выбрали похожие наряды в темных тонах с сеточкой.

"Тина Кароль – специальный гость на концерте группы The Hardkiss в LA" - коротко сказано под подборкой кадров. Отметим, исполнительницы давно помогают Украине, выступая на благотворительных концертах за границей.

Также на своей странице в Телеграмм-канале Тины Кароль было опубликовано подборку из нескольких новых фото. На них артистка была запечатлена в белой футболке с изображением украинского флага и популярной фразой, символизирующей непокорность украинцев в борьбе против оккупантов: "Доброго вечора, ми з України" ("Добрый вечер, мы с Украины").

Футболка была завязана в узел на животе. Верх Тина сочетала с светлыми шортами с принтом, а волосы были распущены, на лице был легкий макияж.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.