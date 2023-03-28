Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Фреймут рассказала о защитниках Змеиного, одному из которых потребовалась помощь.

"Друзья, фраза о русском корабле стала символом войны, доказательством гордости украинцев. Но об авторах этой фразы частично забыли. Ко мне обратились родственники защитников о. Змеиный с просьбой напомнить, что 39!! героев до сих пор в русском плену. Их пытают, им говорят, что Украина от них отказалась. Но это не так! Обращаюсь к коллегам и к вам, друзья, предоставить это огласке", - написала Оля и рассказала о пленных, которые находятся еще в российских оккупационных войсках.

Фанаты поставили тысячи лайков и комментарии:

"Оля я вами восхищаюсь. Вы для меня являетесь авторитетом";

"Оля, спасибо за Ваш труд! За все, что делаете для Украины!";

"как помочь?".

"Вы молодец".

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