Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Фреймут рассказала о защитниках Змеиного, одному из которых потребовалась помощь.
"Друзья, фраза о русском корабле стала символом войны, доказательством гордости украинцев. Но об авторах этой фразы частично забыли. Ко мне обратились родственники защитников о. Змеиный с просьбой напомнить, что 39!! героев до сих пор в русском плену. Их пытают, им говорят, что Украина от них отказалась. Но это не так! Обращаюсь к коллегам и к вам, друзья, предоставить это огласке", - написала Оля и рассказала о пленных, которые находятся еще в российских оккупационных войсках.
Фанаты поставили тысячи лайков и комментарии:
"Оля я вами восхищаюсь. Вы для меня являетесь авторитетом";
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"Оля, спасибо за Ваш труд! За все, что делаете для Украины!";
"как помочь?".
"Вы молодец".
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