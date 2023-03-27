Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". А после этого артистка занялась сольным творчеством и уже успела записать несколько совместных работ. Артистка продолжает работать и после полномасштабного вторжения, занимаясь музыкой. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"С кем из певцов хотела бы еще создать дует?", - написала Надя.
"Сейчас смотрю на новых музыкантов. Хочу, чтобы о них узнали как можно больше аудитории. Обычно просто выкладываю их релизы. А сейчас думаю и о дуэтах. Поэтому пишите", - рассказала Дорофеева в ответе.
"Когда уже релиз песни "Мы даже еще не начинали?", - спросил еще один фанат.
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"Блин, я думаю, что оставлю ее для концертов и тиктоку все ж таки. Пока не чувствую, что это отдельный релиз", - призналась Надя.
"Работаете ли сейчас с психологом?", - спросила еще одна фанатка.
"Прошлый год был сильно сложным. Я не привыкла вываливать все в социальные сети, но действительно психолог мне очень помог", - ответила артистка.
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