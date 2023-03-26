В этот раз Дорофеева решила рассказать в Инстаграм, пока страна-террорист направляет все свои силы на ведение войны и тратит по полмиллиона долларов на один массированный обстрел… Мы научились беречь свой ресурс – эмоциональный и энергетический.
«Мы так натерпелись за это время! На собственном опыте поняли – этот ресурс нужен нам на будущее. Чтобы выстоять, победить, иметь будущее, чтобы жить и работать.
Вечером люди по всему миру добровольно отключат свет и электроприборы, однако Укрэнерго в этом году просит украинцев не присоединяться к акции, лучшим будет – ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы» - заявила Надя.
В сети же разгорелись целые споры:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Звезда "1+1" Маричка Падалко поделилась новыми подробностями и кадрами из Бахмута: "Украинские силы..."
Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о..."
Представители УПЦ МП устроили скандал, видео: "Нет религиозной свободы"
Оккупанты окончательно потеряли шанс выйти на границы Донетчины: в чем причина провала
«Укрэнерго призвал не приобщаться, потому что это вредит энергетической системе!!!; Надя, «Укрэнерго» призывает украинцев не присоединять к акции;
Укрегенрго призывает не участвовать, это дестабилизирует энергосистему!; Укрэнерго заявило, что не надо так делать; Но Укрэнерго наоборот попросили не делать этого».
Мы писали, Михаил Кацурин раньше не раз был на концертах своей любимой девушки. Но только в качестве зрителя, а теперь певица решила сделать ему сюрприз.
Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.
Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.
Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.