В этот раз Дорофеева решила рассказать в Инстаграм, пока страна-террорист направляет все свои силы на ведение войны и тратит по полмиллиона долларов на один массированный обстрел… Мы научились беречь свой ресурс – эмоциональный и энергетический.

«Мы так натерпелись за это время! На собственном опыте поняли – этот ресурс нужен нам на будущее. Чтобы выстоять, победить, иметь будущее, чтобы жить и работать.

Вечером люди по всему миру добровольно отключат свет и электроприборы, однако Укрэнерго в этом году просит украинцев не присоединяться к акции, лучшим будет – ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы» - заявила Надя.

В сети же разгорелись целые споры:

«Укрэнерго призвал не приобщаться, потому что это вредит энергетической системе!!!; Надя, «Укрэнерго» призывает украинцев не присоединять к акции;

Укрегенрго призывает не участвовать, это дестабилизирует энергосистему!; Укрэнерго заявило, что не надо так делать; Но Укрэнерго наоборот попросили не делать этого».

Мы писали, Михаил Кацурин раньше не раз был на концертах своей любимой девушки. Но только в качестве зрителя, а теперь певица решила сделать ему сюрприз.

Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.