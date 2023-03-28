Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф" в одном из сезонов, сейчас активно занимается своим рестораном и продвигает украинскую кухню. Также повар нередко делится новыми рецептами в сети.

Евгений Клопотенко предлагает продвигать украинскую кухню с помощью предложения иностранцам украинских продуктов, рассказывания украинской истории и презентации техник и вкусов, которые отличают Украину от других стран.

«Что по пасхальным куличам, дорогие? Покупаете или готовите дома?» - заинтересовал темой Клопотенко.

В сети принялись высказываться:

«Пеку дома, покупные не вкусны и неизвестно из чего сделаны; Буду готовить первый раз в жизни, буду благодарна за рецепт от Вас; Если бы моя прабабушка узнала, что я купила кулич, она бы пришла с того света;

Хочу готовить. Но нужен рецепт не замороченный!; Конечно, готовим, это одна из частей создания праздничной атмосферы».

Также на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную картошку с соусом.

"Это божественно. Да, я начал со спойлера, вы все правильно поняли. Нет сил тянуть интригу, потому что у меня здесь блюдо, которое просто кричит своим вкусом и видом, что пришла весна. Бейби-картошечка с зеленью. И не просто с зеленью, а с мятой. Ничего не спрашивайте, просто попробуйте это сочетание и все поймете", - советует звезда "Мастер Шеф".

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.