Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше была подопечной продюсерского центра Монатика, а затем начала сольную карьеру и недавно представила чувственную песню "З тобою", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото на берегу моря, и показала, как поймала радугу.

Как видно, на новых снимках Лида запечатлена в удивительной локации, это площадка у самого берега моря, на которой стоит необычная дверь-портал. Примечательно, что на фоне видно красивую радугу, которую певица как будто поймала рукой. Перед камерой Лида появилась в черном наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру, волосы распущены, а на лице игривая улыбка.

В подписи к публикации артистка написала: "Когда жизнь открывает дверь в портал с чудесами – не упусти этот момент… Поэтому ловлю радугу за хвост!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Непревзойденно".

"Ну так красиво".

"Вау! Какие фотки".

"Какая красота".

"Невероятно красиво".

"Вау, Лида, какая красота".

"Какая красота".

"Очень хорошо".

"Это же надо было так попасть".

"Боже, как красиво!".

"Как красиво! Невероятная и гармоничная".

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