Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше была подопечной продюсерского центра Монатика, а затем начала сольную карьеру и недавно представила чувственную песню "З тобою", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото на берегу моря, и показала, как поймала радугу.
Как видно, на новых снимках Лида запечатлена в удивительной локации, это площадка у самого берега моря, на которой стоит необычная дверь-портал. Примечательно, что на фоне видно красивую радугу, которую певица как будто поймала рукой. Перед камерой Лида появилась в черном наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру, волосы распущены, а на лице игривая улыбка.
В подписи к публикации артистка написала: "Когда жизнь открывает дверь в портал с чудесами – не упусти этот момент… Поэтому ловлю радугу за хвост!".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Нанесен авиаудар по электроподстанции: срочное предупреждение, где не будет света
Контрнаступление через Белгородскую область: как ВСУ могут использовать территорию россии
Запад может вручить новый «подарок» путину после ордера на арест: «Осталось немного времени»
Новая масштабная атака по жилым домам: стали известны последствия удара рф, оперативные кадры
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Непревзойденно".
"Ну так красиво".
"Вау! Какие фотки".
"Какая красота".
"Невероятно красиво".
"Вау, Лида, какая красота".
"Какая красота".
"Очень хорошо".
"Это же надо было так попасть".
"Боже, как красиво!".
"Как красиво! Невероятная и гармоничная".
Напомним, "Икона стиля": Дорофеева в раздевалке сверкнула модным аутфитом.
Как сообщала Politeka, "Наша красотка": Кухар из "Танців з зірками" с букетом тюльпанов вдохновила на весеннее настроение.
Также Politeka писала, что "Все мамочки так делали": Тарабарова открыла неожиданную своего супер-функцию беременного живота.