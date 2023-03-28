Популярная певица Надя Дорофеева продолжает впечатлять поклонников во время своего музыкального тура.

В этот раз артистка заинтриговала кадрами, отснятыми на одном из последних своих концертов. Надя Дорофеева уже не первую неделю занимается туром, поэтому решила таким образом по-своему подвести итог.

«Просто посмотрите до конца и представьте себе, что я чувствовала в тот момент. Нет слов..💔 P.S: ну а мы уже ведем переговоры о следующих 30 концертах 😉» - пишет Дорофеева.

В сети поделились своим мнением, не забыв упомянуть и впечатления, касающиеся концертов артистки:

«Я уже жду концерты по Украине, чтобы снова сорвать где-то там голос 🥹😅; ждем во Львове; ждем в Луцке; Когда будет концерт в Киеве? 💔; Очень жду тебя в Днепре!;

Нереальная энергетика! Спасибо за концерт! Ждем еще раз в Полтаве; Надя не зря трудилась; Много вложила в себя и свой тур».

«Мы так натерпелись за это время! На собственном опыте поняли – этот ресурс нужен нам на будущее. Чтобы выстоять, победить, иметь будущее, чтобы жить и работать.

Вечером люди по всему миру добровольно отключат свет и электроприборы, однако Укрэнерго в этом году просит украинцев не присоединяться к акции, лучшим будет – ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы» - заявила Надя.

Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее также пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.