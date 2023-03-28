Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая стала известна благодаря шоу "Х-Фактор", где исполнила авторскую песню "Свята" и впечатлила даже Настю Каменских. В то же время образовалась группа KAZKA, которая успела выпустить несколько хитов, которые стали известны не только среди украинцев, но и всего мира.

У звезды есть и свой Инстаграм, где артистка делится творчеством и личными кадрами. Но иногда украинцы пишут Александре не самые приятные комментарии. Зарицкая специально для ЖВЛ решила ответить на некоторые из них. Как оказалось, от артистки требуют убрать букву Z из названия группы.

"Это название нашей группы, мы не можем изменить его. И снова же, ассоциация с Владимиром Зеленским. У него же также такая же буква Z. И мы приняли для себя решение, когда Владимир заменит в Инстаграме, то мы уже тоже заменим, это уважение", - рассказала Зарицкая.

Также артистку упрекнули, что Александра была на фестивале в Венгрии, где выступали также представители россии. Артистка отметила, что кричать нецензурные слова в сторону путина будучи на главной сцене крупного фестиваля - круто.

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