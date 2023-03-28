Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость занялась благотворительными концертами, собирая деньги на помощь Украине.

Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится личными кадрами и творчеством. А украинцы активно комментируют посты Зарицкой и не всегда оставляют приятные отклики. Поэтому звезда решила ответить в ЖВЛ на некоторые из них. Один вопрос касался увеличения губ артистки, ведь они не стали меньше после того, как артистка похудела.

"Есть такая штука - анатомия тела. Не знаю, поверят ли моим словам сейчас или нет. Но если худеет лицо, то губы становятся больше", - сказала Александра в ответе, ели сдерживая свой смех в кадре.

Также артистка рассказала, планирует ли выступить в Луганске и когда. Как отметила Зарицкая, чтобы это произошло как можно скорее, нужно донатить на ВСУ. И возможно уже этим летом тогда выйдет приехать в Луганск, который будет освобожден от российских оккупационных войск.

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