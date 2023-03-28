Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Эктор активно помогает ВСУ и освещает происходящее в своем блоге. А в этот раз Хименес-Браво показал, что сотворили россияне с его домом - Ирпенем.

"Мой Ирпень. Не простим. 28.03.2022 – освобождение города Ирпень от российских оккупантов", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ужас. Держись, родная Украина";

"Столько горя, принес этот «русский мир», такую глубокую рану оставил после себя, но мой г.Ирпень стал для меня с 2019";

"Нет прощения россиянам, за наши слезы, за смерть наших детей";

"Мы из Черниговской области. Также были в оккупации. Отлично помню свои ощущения когда наши ребята из ВСУ зашли в деревню! Как их гнали из под Чернигова!!!! Как я плакала, когда видела наших военных. Наши ребята самые лучшие!";

"Помните о бумеранге, всё вам вернётся в стократном размере, платить будете за каждый дом, село, город , улицу, ответите за каждую слезинку маленького украинца, который из - за вас пережил весь ужас этой войны!".

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