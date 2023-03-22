В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить съедобную свечу из масла.
"Передаю привет ДТЭК за то, что у нас все хорошо со светом ❤️ А сейчас предлагаю вместе сделать съедобную свечу, продуктивно провести время и перекусить!", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Фитиль (бинт, палочка от мороженого, нити и т.п.)
- Сливочное масло - 200 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Тимьян - 5 г
- Лавровый лист - 5 г
- Перец черный - 5 г
- Хлеб
В сотейник отправляем сливочное масло и почищенные зубчики чеснока, лавровый лист, чабрец и черный перец. Нагреваем, чтобы масло полностью растопилось и впитало все ароматы. Процеживаем через ситечко и выливаем масло в форму (Эктор Хименес-Браво в качестве формы использовал обрезанную алюминиевую банку из-под газировки). Внутрь помещаем фитиль, можно зафиксировать его зубочисткой.
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Отправляем форму с маслом в морозильную камеру до полного застывания. Затем достаем, немного над огнем прогреваем форму снизу и по бокам, чтобы легко достать из нее свечу. Подаем ее вместе с тостами: зажигаем свечу и макаем кусочки хлеба в ароматное масло.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"А можно еще добавить пармезан или Камамбер или еще что-нибудь 😏";
"Такого еще не видела и не слышала 😋😋";
"Это гениально😍".
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.