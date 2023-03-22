Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво уехал на родину в Колумбию, но продолжает радовать украинцев интересными рецептами.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить съедобную свечу из масла.

"Передаю привет ДТЭК за то, что у нас все хорошо со светом ❤️ А сейчас предлагаю вместе сделать съедобную свечу, продуктивно провести время и перекусить!", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Фитиль (бинт, палочка от мороженого, нити и т.п.)

Сливочное масло - 200 г

Чеснок – 5 зубчиков

Тимьян - 5 г

Лавровый лист - 5 г

Перец черный - 5 г

Хлеб

В сотейник отправляем сливочное масло и почищенные зубчики чеснока, лавровый лист, чабрец и черный перец. Нагреваем, чтобы масло полностью растопилось и впитало все ароматы. Процеживаем через ситечко и выливаем масло в форму (Эктор Хименес-Браво в качестве формы использовал обрезанную алюминиевую банку из-под газировки). Внутрь помещаем фитиль, можно зафиксировать его зубочисткой.

Отправляем форму с маслом в морозильную камеру до полного застывания. Затем достаем, немного над огнем прогреваем форму снизу и по бокам, чтобы легко достать из нее свечу. Подаем ее вместе с тостами: зажигаем свечу и макаем кусочки хлеба в ароматное масло.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"А можно еще добавить пармезан или Камамбер или еще что-нибудь 😏";

"Такого еще не видела и не слышала 😋😋";

"Это гениально😍".

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.