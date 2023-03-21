Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Изначально шеф-повар находился вдали от Украины, но потом вернулся и начал активно освещать происходящее в стране. Не забывает Эктор и о ТикТок, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво опубликовал кадры, где показал себя на архивной фотографии.
"Оцените изменения. Ставьте цифру от 1 до 10", - написал Хименес-Браво под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Аполлон Бельведерский!!!".
А до этого Эктор опубликовал ролик, как приготовить карбонару. Звезда поделился видео в своем Инстаграм.
"Ну умеют итальянцы готовить, ничего не скажешь: пицца, паста, фетучини, ризотто, лазанья… список можно продолжать еще долго)
Сегодня делюсь рецептом идеальной традиционной карбонары, которая подойдет как для обеда, так и для ужина!", - написал Эктор.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" прилетел в Колумбию, умилив кадрами встречи с мамой
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал простой рецепт идеальной карбонары
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