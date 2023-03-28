По словам Светланы, она волнуется из-за жутких новостей из Славянска. Столько потерянных жизней и разрушенных судеб.
«Я считаю особую честь и миссию, чтобы моя музыка сегодня помогала моей земле. Делать маленькие чудеса для больших людей – это счастье.
Каждый из нас может быть этим чудом ❤️ И вы его уже делаете. Ибо каждое прослушивание альбома «Made In U» - это кирпич в новый дом бесстрашной Елены и ее прекрасной семьи» - написала Светлана.
В сети же выразились по-своему:
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«Спасая одного человека - ты спасаешь целый мир; Кто критикует ее за прошлое, что вы патриоты сделали для страны?; Хочется просто по-человечески поблагодарить!; Светлана, я думаю, Вы все правильно делаете для своей страны;
Боже очередной пиар ,сколько можно уже; Че люди такие злые! человек помогает, так может поначалу что-то его затормозило».
Как известно, выехав из россии Светлана начала выпускать украиноязычные песни, но и есть в ее новом репертуаре и российские композиции. Все они вошли в новый альбом звезды, под названием "Made In U", который сразу после выхода получил впечатляющий отклик у слушателей.
В коротком ролике Лобода показала, видимо, лирик-видео на одну из украинских песен.
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