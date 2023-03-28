Известная певица Светлана Лобода вызвала бурные обсуждения в сети после выхода личного видео в Инстаграм.

По словам Светланы, она волнуется из-за жутких новостей из Славянска. Столько потерянных жизней и разрушенных судеб.

«Я считаю особую честь и миссию, чтобы моя музыка сегодня помогала моей земле. Делать маленькие чудеса для больших людей – это счастье.

Каждый из нас может быть этим чудом ❤️ И вы его уже делаете. Ибо каждое прослушивание альбома «Made In U» - это кирпич в новый дом бесстрашной Елены и ее прекрасной семьи» - написала Светлана.

В сети же выразились по-своему:

«Спасая одного человека - ты спасаешь целый мир; Кто критикует ее за прошлое, что вы патриоты сделали для страны?; Хочется просто по-человечески поблагодарить!; Светлана, я думаю, Вы все правильно делаете для своей страны;

Боже очередной пиар ,сколько можно уже; Че люди такие злые! человек помогает, так может поначалу что-то его затормозило».

Как известно, выехав из россии Светлана начала выпускать украиноязычные песни, но и есть в ее новом репертуаре и российские композиции. Все они вошли в новый альбом звезды, под названием "Made In U", который сразу после выхода получил впечатляющий отклик у слушателей.

В коротком ролике Лобода показала, видимо, лирик-видео на одну из украинских песен.

Напомним, "Энергетика у вас безумная": Вакарчук после выступлений на передовой зажег в Амстердаме.

Как сообщала Politeka, "Так круто и органично": Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.

Также Politeka писала, что "Полна любви и надежды": Бабкин представил песню, которую написал на заказ украинских защитников.