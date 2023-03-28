Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом) до 14-го года. У пары есть совместный сын Андрей, которому сейчас 14. После развода пара сохраняла теплые отношения и совместно руководила продюсерским центром, но в прошлом году Горовая заявила о прекращении сотрудничества с бывшим мужем. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ирина решила поболтать с фанатами.
"Чего не хватает на страничке? О чем бы хотели узнать больше?", - написала Ирина.
"Не хватает семьи, Андрей такой уже большой, хочется больше о детях ваших", - написала фанатка.
"Андрей сейчас не очень любит публичность, я уважаю его желание. Но я попробую для вас записать небольшое интервью с ним", - написала звезда в ответе.
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"О том, как вы поддерживаете свою красоту, питание, спорт, полезные привычки", - написала еще одна фанатка.
"Для меня спорт - это об преодолении личности и наслаждении после этого. Еда - об удовольствии и балансе. Кто много со мной общается, знает, какая я могу быть голодная", - продолжила звезда.
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